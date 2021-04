Mercato Milan. Il Diavolo nutre desideri nerazzurri (sponda Bergamo)

Mercato Milan. L’indiscrezione trapelata da Gianluca di Marzio è di quelle destinate a lasciare l’amaro in bocca ai tifosi atalantini. Come riportato da TuttoAtalanta, il Diavolo avrebbe messo gli occhi su un giocatore simbolo di Gian Piero Gasperini. Questo nome, se mai dovesse arrivare alla corte di Pioli, potrebbe diventare una colonna del futuro rossonero.

Mercato Milan: un nome nuovo per l’attacco

In base a quanto rivelato dal giornalista siciliano, gli emissari milanisti avrebbero nel mirino Josep Ilicic. Ecco le parole di Di Marzio riportate dal giornale online: “La tentazione è molto forte, il ds Massara lo stima dai tempi della Roma, quando cercò di prenderlo ai tempi della sua esperienza in giallorosso quando lavorava con Monci. Ilicic sta valutando l’ipotesi di andare via a fine stagione e il Milan è la squadra più interessata a lui e ha già avviato dei contatti col suo procuratore, non ancora con l’Atalanta”.

Ilicic: ultima occasione per giocare in una big?

Per il calciatore sloveno, 33enne, potrebbe essere forse l’ultima occasione in carriera per poter giocare in una big. Dopo il litigio di quest’inverno Gasperini potrebbe anche lasciare andare via il giocatore. Il tecnico atalantino, infatti, come ammesso dallo stesso Di Marzio,ormai da tempo non ha più un rapporto idilliaco con l’esterno.