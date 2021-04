Milan e Inter, derby per un argentino: pressing sull’attaccante

Adolfo Gaich, attaccante argentino in forza al Benevento, è stato preso di mira da numerose squadre, sia italiane che europee. L’interesse maggiore arriva dalle due principali società milanesi: Inter e Milan. Entrambe provano l’approccio per portare via il giocatore dai Sanniti in vista della prossima stagione.

Milan e Inter su Gaich

L’argentino, classe 1999, è di proprietà del CSKA Mosca ed è andato in prestito al Benevento lo scorso 30 gennaio. Non è riuscito a resistere a Mosca, dopo sei mesi dal suo arrivo ha cambiato rotta, approdando così nella formazione allenata da Pippo Inzaghi. Il 22enne, da quando è in Serie A, ha segnato 2 gol nelle ultime 6 partite di e ha fatto anche una grande prestazione contro la Juventus a marzo, che lo ha portato alla ribalta. Le sue prestazioni hanno convinto anche l’allenatore a dargli più spazio. Con un’opzione di acquisto fissata a 11 milioni di euro, il Benevento accoglierebbe con favore la possibilità di chiudere un nuovo prestito il prossimo anno. Ma Milan e Inter non stanno a guardare e, secondo le informazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il futuro potrebbe essere a Milano. Non è ancora detto quale sarà la squadra che si aggiudicherà il giovane talento, ma sicuramente avendo più spazio potrà fare grandi cose e decidere di andare via dalla Campania non sarà difficile.