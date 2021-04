Napoli, è giallo intorno ai tamponi di Zielinski

Il giocatore del Napoli, Piotr Zielinski, è risultato positivo al test fatto al rientro dal ritiro con la propria Nazionale ieri pomeriggio. Il centrocampista polacco è risultato positivo a un tampone rapido al suo arrivo in Italia, all’aeroporto di Capodichino, ma poi l’esito è stato negativo a un secondo esame. E’ giallo, quindi, ci sono dubbi e incertezze intorno alla positività o meno del polacco

Napoli, attesa di un nuovo tampone

Intanto, oggi, si attendono i risultati di un nuovo esame, quello molecolare, eseguito per essere certi e, soprattutto, di scongiurare un nuovo contagiato. La questione risulta strana in quanto il giocatore ha già contratto il virus a ottobre. Intanto, essendosi sottoposto al tampone molecolare, questa mattina il suo esito sarà certo e definitivo. C’è maggiore attenzione intorno alla situazione perché il centrocampista del Napoli, durante il suo ritiro con la Polonia, è stato in camera con Lukasz Skorupski, risultato positivo. Zielinski, insieme ai suoi compagni, sono attesi dal Rino Gattuso per prepararsi in vista dei prossimi impegni: sabato 3 aprile il Crotone; mercoledì 7 aprile il recupero contro la Juventus. Due gare ravvicinate che necessitano la presenza di tutti i giocatori per poter affrontare al meglio il finale di stagione, raggiungendo gli obiettivi prefissati.