Rinnovo Ibrahimovic, le cifre intorno al contratto dello svedese

Zlatan Ibrahimovic è stata una sfida vinta. Il ritorno a Milano si è rivelato oltre le aspettative, in vista del contratto in scadenza a fine stagione in corso, il rinnovo è vicino. L’attaccante svedese è vicino alla firma che lo legherà al club rossonero per almeno un’altra stagione.

Rinnovo Ibrahimovic, le cifre

La firma di Zlatan arriverà a breve. L’attaccante, che ha sorpreso tutti, fino ad essere anche convocato di nuovo in Nazionale, dopo 5 anni dall’addio, non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. L’intenzione tra la società di Milanello e il giocatore 39enne è quella di rinnovare per la prossima stagione. L’ingaggio di Ibra sarà simile a quello attuale, non verranno cambiate le cifre, si parla di circa 7 milioni di euro.

Considerando gli impegni della prossima stagione, ci saranno delle variabili legate ai bonus individuali (gol e presenze) e di squadra. La parte fissa dovrebbe essere dunque di 6,5 milioni, ai quali sarebbe stato aggiunto un bonus del valore di 500mila euro in caso di qualificazione alla Champions. La decisione della società di trattenere l’attaccante svedese in rossonero è stata presa già da tempo, mancava soltanto il sì del giocatore. Ibrahimovic alla fine ha deciso di restare a Milano e giocare con i suoi compagni la prossima edizione di Champions League