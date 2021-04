Sky, torna la Serie B: acquisiti i diritti per il triennio 2021/2024

La Serie B torna su Sky – Sky ha annunciato l’acquisizione dei diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato di Serie BKT, relative al triennio 2021/2024. Complessivamente verranno trasmesse 380 partite a stagione, oltre ai play out e ai play off.

Continua dunque la sfida dei diritti tra Dazn e Sky. La società del gruppo Perform ha infatti detenuto i diritti di trasmissione della Serie B per il triennio 2018/2021, e ha vinto la gara di acquisizione dei diritti per la Serie A per il triennio 2021/2024. Per quanto riguarda l’offerta calcistica dell’emittente satellitare invece, la Serie B si aggiunge alla visione di oltre 400 gare tra Europa League, Conference League e Champions League relative al periodo 2021/2024, e alla prossima Premier League.

Sky-Serie B, i dettagli del’accordo

Sky ha acquistato i pacchetti relativi tutte le piattaforme: digitale terrestre, mobile, satellite e internet. La Lega Serie B, ha inoltre annunciato che altri eventuali operatori, potranno aggiungersi entro e non oltre il 15 giugno. Come riportato da Skysport.it, le partite saranno accompagnate da rubriche di approfondimento e aggiornamenti quotidiani su tutte le squadre, il tutto con la migliore tecnologia. Il campionato si preannuncia molto avvincente, con la presenza di piazze calde che hanno fatto la storia del calcio italiano. Tra le altre ci sarà anche il Como, appena neopromosso dalla Serie C.