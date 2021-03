Dazn si aggiudica i diritti per la Serie A

Dazn si è ufficialmente aggiudicata i diritti tv della Serie A per il prossimo triennio. Il maggiore campionato di calcio italiano effettua così un passaggio storico su una piattaforma di streaming. Dazn si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 per 840 milioni di euro a stagione e dal 2021 al 2024 trasmetterà quindi 7 gare in esclusiva (pacchetto 1) e 3 in co-esclusiva (pacchetto 3). Per il pacchetto 2, che contiene la co-esclusiva delle 3 gare, proseguiranno fino a lunedì 29 marzo i colloqui tra la Lega e Sky (che ha offerto 70 milioni di euro a stagione). Lunedì l’offerta scadrà in base a quanto previsto dal bando.

L’assemblea dei club ha assegnato i diritti con 16 voti a favore e 4 contrari (da Crotone, Genoa, Sampdoria e Sassuolo). Fondamentali sono stati i cambiamenti di rotta avvenuti giovedì di Bologna e Roma, seguite da Benevento, Cagliari e Spezia. Per raggiungere il quorum, era necessario arrivare a 14 voti.

Non è ancora chiaro se Sky presenterà un ricorso per l’assegnazione dei diritti tv a Dazn e se saranno attivati degli accordi di collaborazione tra Dazn e Sky. Tim, grazie alla partnership con Dazn, diventa inoltre l’unica tlc a poter distribuire le gare di Serie A. Gli abbonati alla piattaforma Tim Vision avranno quindi a disposizione i match e saranno proposte offerte “bundle” (Serie A e abbonamento Internet ad alta velocità).