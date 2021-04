Dove vedere Speravo de morì prima, streaming e diretta serie tv su Totti

“Speravo de morì prima”, gli episodi 5 e 6 della serie tv su Totti. Dopo il grande successo delle prime due puntate con 1 milione e 100mila spettatori medi la fiction sulla vita del grande ex capitano della Roma prodotta da Sky Original ritorna sugli schermi venerdì 2 aprile. Il quinto e sesto episodio sono già disponibili on demand per gli abbonati a Sky Extra da più di tre anni. Ricordiamo che nella scorsa puntata la serie televisiva ha avuto come guest star d’eccezione Alessandro Del Piero e Andrea Pirlo e ha proposto scene di comicità tra Francesco Totti (Pietro Castellitto) e Antonio Cassano (Gabriel Montesi). Sullo sfondo sempre la storia d’amore con Ilary Blasi (Greta Scarano) e il cattivo rapporto con Luciano Spalletti (Gianmarco Tognazzi). Non resta che sintonizzarsi davanti alla tv.





Speravo de morì prima dove vederla on demand, il cast completo della serie tv su Totti

Pietro Castellitto Francesco Totti

Greta Scarano Ilary Blasi

Monica Guerritore madre di Totti

Giorgio Colangeli padre di Totti

Gianmarco Tognazzi Luciano Spalletti

Primo Reggiani ex calciatore e storico amico di Totti

Alessandro Bardani Angelo Marrozzini cugino di Totti

Gabriel Montesi Antonio Cassano

Marco Rossetti Daniele De Rossi

Eugenia Costantini madre di Totti (giovane)

Federico Tocci padre di Totti (giovane)

Dove vedere Speravo de morì prima episodi 5 e 6, streaming gratis e diretta tv Sky, Netflix o Amazon Prime? Serie tv su Totti on demand, no altadefinizione

Gli episodi 5 e 6 della serie tv Speravo de morì prima saranno trasmessi in diretta tv esclusiva su Sky Atlantic HD e Sky Cinema 1 HD venerdì 26 marzo a partire dalle ore 21. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire la serie su Francesco Totti anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili, e in replica su Sky on Demand. È possibile vedere Speravo de morì prima anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.