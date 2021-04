Tamponi Torino: ecco il comunicato ufficiale sui risultati

Tamponi Torino. Davide Nicola può tirare un sospiro di sollievo in vista del derby contro la Juventus. Infatti i tamponi effettuati sui giocatori tornati dagli impegni con le rispettive nazionali hanno dato esito negativo. E questa è un’ottima notizia per l’allenatore granata, che dovrà sfruttare al massimo ogni singola partita per ottenere punti importanti in ottica salvezza.

Tamponi Torino: ecco il comunicato

Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sul sito dei granata:”Il Torino Football Club comunica che i tamponi eseguiti sui calciatori reduci dagli impegni delle rispettive Nazionali hanno dato esito negativo. Questa mattina altro test molecolare per i tre calciatori dell’Italia il cui esito si è confermato negativo“.

I prossimi impegni del Toro

Avere tutta la rosa a disposizione è una grande notizia per Davide Nicola. Infatti il Toro al momento si trova al quartultimo posto in classifica. Ciò vuol dire che la salvezza è ancora lontana, e che ogni singola partita dovrà essere sfruttata. Tutti i match saranno fondamentali da qui in avanti per conquistare punti preziosi. Nelle prossime cinque partite la formazione granata affronterà in ordine Juventus, Udinese, Roma, Bologna e Napoli. Impegni ostici, visto che il Toro se la vedrà, tra le altre, con squadre determinate a qualificarsi alla prossima Champions. Belotti e compagni dovranno dare il massimo.