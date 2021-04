Zhang ad Appiano suona la carica per lo scudetto dell’Inter

Steven Zhang è arrivato ad Appiano Gentile per seguire l’allenamento e pranzare con la dirigenza. Il presidente suona la carica in vista dell’importante partita contro il Crotone che potrebbe portare alla conquista dello scudetto nerazzurro.

Zhang ad Appiano Gentile: incontra la squadra e pranzo con la dirigenza

Il presidente dell’Inter sale ad Appiano Gentile per far sentire la sua vicinanza alla squadra in un momento decisivo per la conquista dello scudetto. Dopo aver seguito gli allenamenti, Zhang entra nello spogliatoio e si congratula con l’allenatore e la squadra. Il presidente ci tiene a fare i complimenti ai ragazzi per la difficile stagione segnata dalla pandemia e spiega che questo campionato è stato “Un viaggio eccezionale“. Saluta la squadra abbracciando Antonio Conte e i giocatori. Infine incoraggia i giocatori dicendo “Sono molto orgoglioso di voi, ma ora serve un ultimo sforzo“. Steven Zhang, poi, va a pranzo con Conte, Marotta, Ausilio e Antonello. Il Presidente, però, non partirà per Crotone per seguire la partita.

La trasferta a Crotone decisiva per lo scudetto

L’ultimo sforzo di cui parla il presidente si chiama Crotone. Sabato, infatti, c’è il match Crotone- Inter. Nel caso in cui i nerazzurri riuscissero a vincere e se domenica il Sassuolo dovesse battere l’Atalanta, allora l’Inter avrebbe la sicurezza matematica di aver vinto lo scudetto. L’Inter ci crede ma davanti a sé avrà il Crotone di Serse Cosmi che è più motivato che mai. L’allenatore non si da per vinto ed ha dichiarato: “In passato ho anche vinto contro l’Inter in qualche circostanza. Mi ricordo un 4-1 quando ero a Perugia o anche a Siena“.