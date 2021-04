Zidane allenatore della Juventus: sogno o realtà?

I bianconeri pensano al nuovo allenatore. Dopo l’idea del ritorno di Massimiliano Allegri, spunta l’ipotesi di Zidane allenatore della Juventus. Il francese è legato al Real Madrid fino al 2022, ma ha la possibilità di svincolarsi. I tifosi ci sperano, il palmares e il carisma di Zizou lo rendono l’uomo ideale per la Vecchia Signora.

Zidane allenatore della Juventus è possibile?

Non è stata una stagione brillante per Pirlo e la Juventus è in cerca di un nuovo allenatore. Dopo le voci di un possibile ritorno di Allegri, si fa strada l’idea di un altro ritorno, quello di un ex calciatore, ovvero Zinedine Zidane. Acclamato quando era centrocampista alla Juventus, rappresenta un sogno per il futuro bianconero. L’ipotesi di Zidane allenatore della Juventus è possibile. Il francese ha un contratto con il Real Madrid che scade nel 2022, ma non è escluso che possa svincolarsi pagando una penale. Cauto anche il Presidente madrileno, Florentino Perez, che ha dichiarato: “Zidane è il migliore allenatore che abbiamo avuto, una leggenda. Adesso non dice nulla, penso sia contento, però con lui non si sa mai. Il contratto ce l’ha, poi decide lui“.

Zidane l’uomo giusto per la Juventus

I tifosi juventini sognano il ritorno di Zidane questa volta come allenatore. Da calciatore ha vissuto anni indimenticabili alla Juventus, per Zizou l’Italia e la Juve sono nel cuore. A Torino, infatti, ha vinto moltissimo: due scudetti, una Coppa intercontinentale e una Supercoppa europea, aggiudicandosi nel 1998 il Pallone d’oro. Da allenatore non ha smesso di vincere e con il Real ha conquistato tre Champions League consecutive. Un record che ingolosisce i bianconeri che da troppi anni desiderano di alzare quella coppa. Il francese, inoltre, ha già avuto modo di allenare Ronaldo. In conclusione, Zidane è uno degli allenatori più vincenti e in casa Juventus, si sa, vincere è l’unica cosa che conta.