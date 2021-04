Ziliani stuzzica la Juve sul “piano Kean”: “La migliore del giorno è il ‘piano’ della Juventus…”

Ziliani, come ormai sanno tutti gli appassionati di calcio, quando si tratta di Juventus, non ha peli sulla lingua. Dopo i vari tweet su Cristiano Ronaldo e il “lancio della maglia”, il giornalista de “Il Fatto Quotidiano”, torna ad ironizzare sulla Vecchia Signora, stuzzicandola sul calciomercato. E’ di oggi, infatti, la notizia che la Juve avrebbe in mente di fare un’offerta per riappropriarsi dell’ex Kean, attualmente in forza al PSG.

Ziliani: “Riportare a casa Kean, sbolognato 2 anni fa…”

Il cinguettìo, apparso prima sul profilo Twitter del famoso giornalista, stuzzica senza veli la dirigenza bianconera e recita: “La migliore del giorno è il “piano” della #Juventus per riportare a casa #Kean sbolognato 2 anni fa per una plusvalenza da 22 milioni: comprarlo al doppio e dargli un ingaggio triplo sempre che l’#Everton si prenda #Rabiot o #Ramsey o #Bernardeschi. Fa ridere?“

La migliore del giorno è il “piano” della #Juventus per riportare a casa #Kean sbolognato 2 anni fa per una plusvalenza da 22 milioni: comprarlo al doppio e dargli un ingaggio triplo sempre che l’#Everton si prenda #Rabiot o #Ramsey o #Bernardeschi. Fa ridere?#14aprile#Gazzetta pic.twitter.com/YAZmNhSSCt — Paolo Ziliani (@ZZiliani) April 14, 2021

La Juventus 2 anni fa cedette all’Everton, a titolo definitivo, il cartellino di Moise Kean per una cifra vicina ai 30 milioni di €. La scorsa stagione, il giocatore di Vercelli, è andato in prestito al Psg. Adesso, secondo indiscrezioni, Paratici vorrebbe esercitare una particolare clausola, inserita nel contratto concluso con gli inglesi. In base ad essa, il la società bianconera, ha il diritto di prelazione sul riacquisto del classe 2000, ove l’Everton avesse intenzione di venderlo, pareggiando l’offerta di un club terzo. Cosa faranno in via Druento?

Altro rimpianto bianconero: Coman

Un altro rimpianto per la Vecchia Signora, che attualmente non è al centro di voci di mercato, è Kingsley Coman. L’attaccante francese,ora al Bayern Monaco, è stato riscattato nel 2017 dai bavaresi per 22 milioni di € a titolo definitivo, dopo un prestito biennale. Il giocatore di origini guadalupensi non ha mai sfigurato in Bundesliga, aumentando il suo valore di mercato. Cosa sarebbe successo, se oltre a Kean, la Juve avesse trattenuto pure lui? Forse la formazione torinese avrebbe vinto di più in Europa e salvaguardato maggiormente i suoi bilanci?