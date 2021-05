La Roma cerca un attaccante di razza, vista la quasi assenza del suo attuale numero 9 Dzeko. I nomi per sostituirlo sono un bel po’ e Pinto ci sta lavorando su. Belotti e Icardi i primi nomi su tutti, viste le loro caratteristiche e soprattutto i gol che potrebbero garantire.

Calciomercato: Belotti o Icardi per la Roma

Mourinho pare abbia deciso il futuro attaccante per la rosa del prossimo anno: Belotti o Icardi. Ci sono vari nomi sul taccuino di Pinto, ma l’attaccante del Psg e quello del Toro sembrano essere i più papabili successori. Il costo è leggermente diverso: per il granata basterebbero circa 30 milioni, visto il suo ultimo anno di contratto con l’attuale rosa. Tuttavia, si proverà ad abbassare ulteriormente il costo con l’inserimento nella trattativa di contropartite. Al contrario, il costo per l’argentino del Psg si aggira intorno ai 50 milioni, totalmente cash o dando Florenzi a titolo definitivo per abbassarne il costo. Il contratto per Belotti si aggira sui 3 milioni e mezzo a stagione e, visti i suoi 28 anni, non direbbe di certo di no a una proposta simile. Icardi incassa circa 9 milioni netti a stagione, ma dovrebbe abbassare un po’ le sue pretese. Entrambi i giocatori hanno nelle corde più di 20 gol a stagione e questo è quello che serve alla Roma. Per il granata ci sarebbe anche la concorrenza del Milan, che da tempo segue con attenzione il giocatore.

Altri colpi di mercato per Pinto

Pinto cerca con insistenza di regalare al suo nuovo allenatore Mourinho un suo vecchio pupillo, Nemanja Matic, che ha il contratto in scadenza nel 2023. Visto il suo poco utilizzo, il calciatore potrebbe cedere alle lusinghe di Pinto e accettare Roma. Un altro nome per la Roma è De Pay, che ha salutato il Lione da pochi giorni. Il suo contratto scade il 30 giugno 2022 e, oltre la Roma, anche il Barcellona è interessata a De Pay. Vedremo chi dei due club la spunterà. Sembra ormai in uscita Dzeko: ieri, Husaric (proprietario della Ak Sport Agency) ha dichiarato che per il croato ci sono discorsi ben avviati con i Los Angeles Galaxy. Visionato anche Brekalo del Wolfsburg, ma al momento non risulta essere una priorità per la società capitolina.