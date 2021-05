Chelsea-Leicester: streaming e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere finale FA Cup

Domani pomeriggio alle ore 18.15 al Wembley Stadium di Londra si disputerà il match Chelsea-Leicester finale della FA Cup con le due squadre che in Premier League sono rispettivamente quarta e terza con 64 e 66 punti e si stanno giocando la qualificazione alla prossima Champions League con il Liverpool (60 punti ma una gara da recuperare).

Si prospetta un ultimo atto molto equilibrato tra i Blues e le Foxes che curiosamente martedì sera (ore 21.15) si sfideranno a Stamford Bridge anche in campionato, per un incontro che potrebbe decidere la stagione; le due squadre si sono incontrate lo scorso 19 gennaio (18.a giornata) al King Power Stadium con vittoria dei padroni di casa per 2-0 grazie alle reti di Ndidi al 6′ e Maddison al 41′.

Chelsea e Leicester si sono affrontate nove volte nella loro storia in FA Cup, ma mai in finale: le Foxes non hanno mai vinto nei novanta minuti con il Il bilancio che recita sette vittorie dei Blues e due pareggi.

Chelsea-Leicester, il loro cammino nella FA CUP 2020-21

CHELSEA:

Terzo turno, Chelsea-Morecambe: 4.0

Quarto turno, Chelsea-Luton: 3-1

Ottavi di finale, Barnsley-Chelsea: 0-1

Quarti di finale, Chelsea-Sheffield United: 2-0

Semifinale, Chelsea-Manchester City: 1-0

LEICESTER:

Terzo turno, Stoke City-Leicester: 0-4

Quarto turno, Brentford-Leicester: 1-3

Ottavi di finale, Leicester-Brighton: 1-0

Quarti di finale, Leicester-Manchester United: 3-1

Semifinale, Leicester-Southampton: 1-0

Chelsea-Leicester, probabili formazioni

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; James, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Pulisic; Werner. Allenatore: Tuchel.

LEICESTER CITY (3-4-1-2): Schmeichel; Castagne, Söyüncü, Fofana; Ricardo Pereira, Tielemans, Ndidi, Albrighton; Maddison; Iheanacho, Vardy. Allenatore: Rodgers.

Dove vedere Chelsea-Leicester in tv e streaming

La finale di FA Cup Chelsea-Leicester in programma domani alle ore 18.15 sarà trasmesso in diretta su DAZN con telecronaca di Riccardo Mancini e il commento tecnico dell'ex calciatore Massimo Donati; inoltre l'incontro sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un'altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall'utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell'intero incontro.