Chris Froome svela il suo obiettivo al Giro del Delfinato che ha preso il via oggi, domenica 30 maggio con la prima frazione. Al riguardo, come riportato da Cyclingnews, ha sottolineato: “L’obiettivo del Delfinato è portare in gara i numeri che ho avuto in allenamento Non vedo l’ora di correre e mettermi alla prova contro i migliori, la vedo come una opportunità. Abbiamo una squadra forte e penso che faremo bene”.

Chris Froome svela il suo obiettivo al Delfinato

Chris Froome ormai da diversi mesi ha le idee chiare su questa stagione ciclistica in corso. Il suo obiettivo primario è quello di mettere in cassaforte il quinto Tour de France. Ma per farlo sa che non può fallire il Giro del Delfinato, che sarà il vero banco di prova per testare la forma fisica in vista della Grande Boucle. Nella prima frazione corsa oggi, il britannico è arrivato insieme al gruppo rispondendo così presente in questa prima tappa. Nel gruppo insieme a lui era presente anche un altro big: il Cavaliere dei Quattro Mori, Fabio Aru.

Domani, si correrà la seconda frazione e si avrà modo di scoprire se ci sarà una maggiore selezione all’interno del gruppo rispetto alla frazione andata in scena oggi.