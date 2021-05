Cristiano Ronaldo, felice per la Coppa Italia: l’emozione nelle sue parole

La Juventus, nonostante la stagione difficile, mette in bacheca la seconda coppa dell’anno. Dopo la Supercoppa, vinta contro il Napoli, ecco la Coppa Italia. Ad aggiungere un altro importante traguardo è anche Cristiano Ronaldo, felice per la coppa Italia. L’attaccante portoghese non aveva avuto modo di inserire la Coppa Italia nella lista dei trofei vinti. Ieri sera, insieme ai suoi compagni di squadra ha battuto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini (2-1) e ha portato la coppa dal Mapei Stadium a Torino.

Cristiano Ronaldo, felice per la Coppa Italia

La gioia incontenibile di CR7 viene pubblicata anche sui social network, ai quali Cristiano è molto legato. Il giocatore, in una foto che lo ritrae con la coppa tra le braccia, ha aggiunto la seguente didascalia: “Non potrei essere piu’ felice di vincere un altro titolo al servizio di questo grande club! Fino Alla Fine! Forza Juve!”. Un messaggio importante dell’ex Real Madrid che nelle ultime settimane è stato dato più volte vicino all’addio a fine stagione. Cristiano sembra ancora molto legato alla società della Vecchia Signora e il suo contratto scadrà nel giungo 2022.

Quest’anno per il portoghese è stata una stagione di grandi risultati personali, ha segnato 29 gol in Serie A, 4 in Champions League, 2 in Coppa Italia ed 1 in Super Coppa. Ieri sera non ha messo il sigillo, ma è stato protagonista sul campo e ha vinto la Coppa Italia, il quinto titolo da quando è arrivato alla Juventus, dopo due scudetti e due Supercoppe Italiane. In questo modo CR7 ha vinto tutte le competizioni a disposizione in Italia, in Inghilterra e in Spagna.