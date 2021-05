DIRETTA LIVE Juve Stabia Palermo: cronaca e risultato in tempo reale Playoff Serie C

1′ – TEMPO

Live Juve Stabia Palermo: le probabili formazioni

JUVE STABIA (3-4-3): Farroni, Mulè, Troest, Caldore; Garattoni, Berardocco, Scaccabarozzi, Rizzo; Fantacci, Marotta, Orlando.

Allenatore: Pasquale Padalino.

Indisponibili: Lazzari, Mastalli.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi; Doda, De Rose, Luperini, Valente; Kanoute, Floriano; Saraniti.

Allenatore: Giacomo Filippi.

Indisponibili: Fallani, Somma, Palazzi, Rauti, Lucca.

ARBITRO: Marco Ricci di Firenze.

ASSISTENTI: Andrea Micaroni di Chieti e Claudio Gualtieri di Asti.

QUARTO UOMO: Francesco Luciani di Roma 1.

Live Juve Stabia Palermo: ora e luogo del match

Mercoledì 19 maggio, alle ore 17:30, andrà di scena il match valido per il secondo turno della fase playoff di Serie C tra Juve Stabia Palermo. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus.

Live Juve Stabia Palermo: come arrivano le due squadre

La Juve Stabia si avvicina al match reduce dal pareggio nel primo turno playoff contro la Casertana. La squadra di mister Padalino ha pareggiato per 1-1 al Menti e si è assicurata la qualificazione in base alla miglior classifica nella regular season. Il Palermo si avvicina alla sfida reduce dalla vittoria in casa contro il Teramo nel primo turno playoff. I rosanero hanno ottenuto la qualificazione grazie ai gol di Floriano e Luperini.