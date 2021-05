Gaviria racconta cosa è successo con Molano

Gaviria racconta al Giro d’Italia cosa è successo con Molano. In particolar modo il corridore ha rischiato di cadere per una disattenzione proprio di Molano. Nello specifico, il team UAE ha combinato un vero e proprio pasticcio in tal senso. Infatti, Molano lancia lo sprint senza avere il capitano alla sua ruota e quando si toglie dalle posizioni di testa ostruisce senza rendersene conto il proprio capitano che nel frattempo era impegnato nel cercare di recuperare diverse posizioni. Dal canto suo, però lo stesso Gaviria si è mosso male in quel frangente e in quegli attimi di confusione che hanno preceduto la volata.

Gaviria racconta l’episodio con Molano

Gaviria e Molano non si sono compresi durante la scorsa frazione e il loro lavoro è stato quasi compromesso. Il colombiano stesso ha provato a spiegare l’accaduto ai media: “Queste sono situazioni etniche che possono accadere. Ci sentiamo bene per tutta la tappa, ma è così. Vai con le recinzioni, devi analizzare con la squadra per vedere cosa succede. Qualcosa di molto normale è successo nel ciclismo. Vediamo domani”.

Non resta quindi che continuare a seguire il Giro d’Italia per scoprire se nelle prossime tappe Gaviria riuscirà a trionfare nelle frazioni adatte alle sue caratteristiche.