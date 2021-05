Ibrahimovic infortunato, stagione finita ed Europeo a rischio

Zlatan Ibrahimovic infortunato al ginocchio. Durante la partita contro la Juventus lo svedese è caduto a terra perché il ginocchio non ha retto. Si tratta di una distorsione al ginocchio sinistro. Infortunio che lo terrà fuori dai giochi per un mese. L’ultima chiamata di Ibra in nazionale è a rischio, l’attaccante sarà in grado di un recupero rapido?

Ibrahimovic infortunato al ginocchio: stagione chiusa

Dopo lo scontro con De Ligt nel big match contro la Juventus, Ibra è caduto dopo aver posato male a terra il ginocchio. Si parla di una distorsione. Pioli in conferenza stampa rassicura dicendo: “Zlatan ha una lieve distorsione al ginocchio sinistro. Salterà sicuramente le partite contro Torino e Cagliari, la prossima settimana valuteremo le sue condizioni“. Non c’è ancora il giudizio dei medici ma i tempi di recupero si aggirano intorno alle 3/4 settimane. Già prima della partita contro la Juventus, il ginocchio aveva dato fastidio ad Ibra, lui ha stretto i denti, ma poi il ginocchio ha ceduto. Stagione finita, quindi, per lo svedese che molto probabilmente sarà assente anche nell’ultima giornata contro l’Atalanta.

Europei a rischio per Ibra?

A un mese dagli Europei un infortunio è davvero una maledizione, soprattutto per Ibrahimovic che a 39 anni, sa bene che questo Europeo è una delle ultime chiamate in Nazionale. Il c.t Janne Andersson vuole Ibra e la rosa della Nazionale sarà presentata a breve. L’attaccante non sarà di certo disponibile nella prima partita della Svezia contro la Spagna ma è possibile che sarà pronto per i prossimi match ed eventualmente per i quarti.