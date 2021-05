Il nuovo hotel di Cristiano Ronaldo aprirà a Madrid

Il nuovo hotel di Cristiano Ronaldo sarà il PestanaCR7, lusso e movida a Madrid. Il portoghese non vuole stupire solo in campo ma anche fuori e questa volta lo fa annunciando sui social l’apertura di un suo hotel a Madrid, città che gli ha regalato tante soddisfazioni. E mentre CR7 pensa al suo albergo, sempre più indiscrezioni vedono il campione lontano da Torino.

Il nuovo hotel di Cristiano Ronaldo a Madrid

Si chiama Pestana CR7 ed è il nuovo hotel di Cristiano Ronaldo che aprirà a Madrid. Ad annunciarlo è lui stesso in un post Instagram in cui si legge: “Conto alla rovescia per l’apertura del nuovo PestanaCR7 Gran Via Madrid. Un modo divertente per godere la movida di Madrid con un rooftop a 360°, un bar sport e le migliori piazze della città. Non vedo l’ora di vedervi lì“. Non contento della sua linea di abbigliamento, il portoghese si butta anche sul settore alberghiero. Nel post si possono vedere anche alcune foto dell’hotel, un palazzo elegante, camere di lusso, ovviamente una palestra e il rooftop con divani a strisce bianche e nere, un omaggio alla Juventus?

Calciomercato: Ronaldo resta o va via?

Il futuro di CR7 è incerto. Georgina Rodriguez rassicura i tifosi dicendo: “se queda“, rimane, ma con l’arrivo di Allegri le voci di calciomercato vedono il calciatore all’estero. Dopo la conquista del Mvp come migliore attaccante, Ronaldo in Italia ha vinto tutto e potrebbe essere l’ora di cambiare aria. Difficile pensare a un rientro in patria allo Sporting o un ritorno al Real Madrid, più probabili invece sono le opzioni Premiere League o Ligue 1. Il Manchester United potrebbe riprenderlo e l’ipotesi di uno scambio Ronaldo- Pogba non è poi così irrealizzabile, considerando la voglia di Pogba di tornare alla Juve. L’atra possibilità è il PSG, con Mbappè in scadenza nel 2022, prendere Ronaldo potrebbe essere una buona opzione.