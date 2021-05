Inter, Conte: “La vittoria deve essere fissa nel nostro cervello”

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ai microfoni di Inter TV ha presentato la vigilia del match casalingo contro la Roma.

“A Roma abbiamo disputato una buonissima partita, ci fu il rammarico del pari nel finale subito su un corner dove non eravamo stati prontissimi, per il resto fu un’ottima prestazione, contro un’ottima squadra. L’obiettivo è quello di cercare sempre il massimo, di essere concentrati per 90′ più recupero. Penso che i ragazzi contro la Samp abbiano fatto molto bene, infatti ho fatto loro i complimenti perché ho visto bellissime giocate e situazioni provate in allenamento. Sono contento perché c’è stato un ottimo risultato, va dato merito a questi ragazzi che hanno una professionalità indiscussa. L’obiettivo è quello di cercare sempre il massimo, di essere concentrati per 90′ più recupero. Penso che i ragazzi contro la Samp abbiano fatto molto bene, infatti ho fatto loro i complimenti perché ho visto bellissime giocate e situazioni provate in allenamento. Sono contento perché c’è stato un ottimo risultato, va dato merito a questi ragazzi che hanno una professionalità indiscussa. I numeri, anche se sono freddi, dicono sempre qualcosa: parlando di una crescita oppure una non crescita. I nostri sono positivi, soprattutto nella seconda parte del campionato; bisogna continuare fino alla fine, cercando possibilmente di migliorare. L’anno scorso abbiamo abbiamo chiuso con la migliore difesa e il secondo migliore attacco, quest’anno è ancora così perché l’Atalanta ci ha superato per gol fatti a Parma, però da qui alla fine vogliamo ottenere il massimo anche da questo punto di vista. Mi aspetto una Roma che ha voglia di finire nel miglior modo la stagione, loro avranno il derby dopo di noi, una gara molto sentita a Roma. Non hanno nessuna intenzione di mollare o fare una passeggiata. Sono un’ottima squadra, guidata da un ottimo allenatore come Fonseca. Mi aspetto una bella partita, fin qui ho fatto tre pareggi coi giallorossi, testimonianza che c’è sempre stato grandissimo equilibrio tra noi e loro”