José Mourinho allenatore da Special One a Social One

José Mourinho, allenatore che da il meglio sui social, ha già pubblicato un post per incitare il suo nuovo club

Nella giornata di ieri, il club giallorosso ha annunciato a sorpresa, con un comunicato stampa ed un post ufficiale su Twitter che l’allenatore per la prossima stagione sarà José Mourinho. Il tecnico portoghese torna in Italia dopo ben undici anni dopo aver conquistato il triplete con l’Inter nel 2010. Lo Special One ha firmato un’accordo con la Roma, di proprietà della famiglia Friedkin, che lo legherà al club fino al 2024. L’allenatore dovrebbe percepire uno stipendio di sette milioni netti per tre anni, dieci in meno rispetto a quanti ne guadagnava alla guida del Tottenham.



José Mourinho, da Special One a Social One

Come un vero e proprio influencer, ogni suo post diventa virale. Ma José non parla solo di calcio, pubblica davvero di tutto. Dalle foto al mare, foto con gli amici, foto della sua famiglia, foto ironiche, insomma davvero di tutto. Il potere di Mourinho con i Social lo possiamo far risalire a quando, dopo un mese dalla notizia di essere stato nominato come allenatore del Tottenham, l’account del club inglese è cresciuto di 410k. Dopo l’annuncio scioccante a livello mediatico, del portoghese come allenatore della Roma, non sono venuti a mancare i suoi post. Poco dopo la notizia, lo Special One ha pubblicato una prima foto con una lunga didascalia su Instagram affermando: “Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parte della loro visione” per poi concludere con un “Daje Roma!”. Dopo poche ore è apparso sull’account dell’allenatore un altro post con una foto di una cover per smartphone giallorossa con le sue iniziali, JM, aggiungendo come hashtag “Forza magica Roma”. Inutile dire che i tifosi della Roma sono impazziti di gioia.