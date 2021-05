Juventus, Fabio Paratici: “Siamo concentrati per dare il meglio di noi stessi, lo abbiamo fatto per 11 anni”

Casa Juventus, Fabio Paratici dirigente sportivo della Juventus, prima del match contro l’Inter, fa alcune dichiarazioni: “Fino ad oggi mantenuti gli impegni sugli stipendi, parleremo coi giocatori per capire se e dovremo fare qualcosa. Se avevamo pensato a Conte due anni fa? No, siamo partiti con Sarri e siamo arrivati con Sarri con in un mezzo una leggenda metropolitana chiamata Guardiola“. Sul futuro della squadra bianconera: “Non dipende da una sola partita, i progetti si fanno guardando una stagione. Siamo molto concentrati su ciò che dobbiamo fare, lo chiediamo ai giocatori e lo pretendiamo da noi stessi“.

Juventus, Fabio Paratici: questione stipendi

Giorni caldi per il futuro di Paratici alla Juventus, prima del match ha alcune dichiarazioni da compiere sulla questione stipendi: “Sino ad oggi abbiamo mantenuto regolarmente gli impegni e siamo fieri di questo. Non abbiamo in programma manovre collettive, parleremo coi giocatori in maniera individuale per capire se e come fare qualcosa“. A riguardo dell’eventuale vittoria della Coppa Italia oppure il raggiungimento del quarto posto in campionato: “Non giochiamo per perdere nessuna partita, sarebbe stupido scegliere. Siamo concentrati per dare il meglio di noi stessi ogni giorno, lo abbiamo fatto per 11 anni e lo faremo anche questa settimana“.