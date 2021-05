Juventus-Milan 0-3, bianconeri affondati dal colpo di testa di Tomori e dai lampi di Diaz e Rebic

Il Milan vince e convince. Il gol di Brahim diaz nel finale di primo tempo e le reti di Rebic e Tomori nella ripresa condannano la Juventus che ora si ritrova al 5° posto in classifica. Corsa Champions che per i bianconeri si fa durissima. -1 dal Napoli e -2 da Atalanta e Milan a 3 giornate dalla fine. Inoltre i bianconeri hanno tutti gli scontri diretti con le inseguitrici a sfavore. La situazione in casa Juventus poi non è facile. La squadra torinese è in grandissima difficoltà e si parla di un possibile esonero immediato di Andrea Pirlo.

Tecnico che a fine partita si è preso gran parte delle colpe della sconfitta ed ha dichiarato ” «Sono sempre stato tranquillo, la società mi è sempre stata vicina. Sono successe cose fuori ma noi abbiamo sempre pensato al calcio. Sono cose a parte, se non abbiamo fatto bene sul campo è soprattutto colpa nostra, mia perché sono a capo di questa squadra.” Di tutt’altro umore il collega Stefano Pioli che afferma “Una gran partita. Uno scontro diretto con un obiettivo così importante e una classifica così corta, è molto importante. C’è da lottare ancora. Il club in questo anno e mezzo ci ha sempre sostenuto, ci fa lavorare nella migliore condizione. Sapevamo l’importanza di questa partita. Condividiamo le gioie e non solo”.

La cronaca del match

Juventus che parte meglio ma la partita è comunque molto bloccata. La prima occasione è per Chiellini che sugli sviluppi di un calcio d’angolo approfitta di un’uscita a vuoto di Donnarumma ma di testa non trova la trova. La squadra di Pioli reagisce e prova ad attaccare sugli esterni. Theo Hernandez entra in area ed effettua una sorta di tiro cross velenoso che però Alex Sandro devia in angolo.

Nel recupero del primo tempo arriva il vantaggio dei rosoneri. Brahim Diaz diaz vince il rimpallo con McKennie e calcia a giro depositando la sfera all’incrocio dei pali. Gli ex-campioni d’Italia nelle ripresa provano a reagire ma sul diagonale di Bentancur è attento Donnarumma che respinge. Dopo pochi minuti gli ospiti hanno un’ottima occasione per chiudere la partita. Chiellini tocca di mano e l’arbitro assegna il penalty. Dal dischetto va Kessie ma Szczesny devia il tiro e tiene a galla i bianconeri.

Il gol che chiude la partita arriva però dopo pochi minuti ed a siglarlo è il neo-entrato Ante Rebic con uno splendido tiro a giro. Gol che di fatto taglia le gambe ai bianconeri. Nel finale c’è tempo anche per Tomori, autore di un’ottima partita a siglare il definitivo 3-0 di testa. È notte fonda per i bianconeri, può fare festa invece Pioli assieme ai suoi giocatori.