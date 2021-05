Juventus, ultima sfida di Serie A contro il Bologna: statistiche dei bianconeri ad oggi

Juventus, ultima sfida di Serie A per il team bianconero di Andrea Pirlo, che vedrà l’ultimo scontro contro il Bologna di Siniša Mihajlović. Scopriamo assieme le statistiche della squadra sino a oggi consolidate dal team juventino a riguardo dell’ultimo match contro gli emiliani. La Juventus nelle ultime nove sfide di Serie A contro il Bologna ha sempre portato a casa la vittoria. Inoltre, i bianconeri sono la squadra che più volte ha battuto il Bologna in Serie A: 76 successi, 48 pareggi e 23 vittorie rossoblù.

Juventus, ultima sfida di Serie A: raggiungimento di un record

In quest’ultima sfida di campionato di oggi delle ore 20.45 contro il Bologna, la Juventus raggiunge la gara numero 342 come detentrice del titolo di Serie A, chiudendo la serie più lunga di incontri consecutivi disputati da una squadra che ha vinto il precedente torneo di Serie A. Squadra alcuna ha segnato più reti del team di Pirlo nel corso degli ultimi 15 minuti di gioco (19, come l’Inter).

Federico Chiesa e Cristiano Ronaldo

Scopriamo le statistiche dei due giocatori bianconeri maggiormente apprezzati all’interno del team. E’ proprio contro il Bologna che Federico Chiesa realizza la sua unica tripletta in Serie A nella sua ultima presenza. Si potrebbe dire che il Bologna sia la vittima preferita del classe ’97 nel massimo campionato (cinque gol). Il portoghese e attaccante CR7 può diventare il 3′ giocatore capace di segnare almeno 30 gol in due diverse stagioni in tutta la storia della Serie A.