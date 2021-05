L’idea di Andriy Shevchenko come allenatore del Milan

Shevchenko come allenatore del Milan, non è solo il sogno di tanti tifosi rossoneri, ma è anche l’idea dello stesso Sheva. Ai microfoni di Radio Anch’io lo sport su RadioRai, l’ex calciatore milanista ha dichiarato che vorrebbe allenare una squadra di club e in modo particolare il Milan. Per ora rimane il ct dell’Ucraina, ma dopo il valzer degli allenatori in questi ultimi giorni, chissà se in un futuro non troppo lontano Sheva tornerà a San Siro, questa volta come allenatore.

Shevchenko come allenatore del Milan

Intervistato da Radio Anch’io lo sport su RadioRai, Andrij Shevchenko ha commentato la stagione dei rossoneri dicendo: “Il Milan è stato protagonista di un gran finale di stagione, battendo la Juve, il Torino e l’Atalanta, la squadra più in forma del campionato. Ha raggiunto tutti gli obiettivi e adesso deve prepararsi per disputare una grande Champions“. Ciò che, però, ha fatto palpitare i cuori dei rossoneri sono state le sue dichiarazioni su un suo probabile ritorno al Milan. Sheva, infatti, ha detto: “Mi piacerebbe un giorno allenare una squadra di club e mi piacerebbe fosse proprio il Milan“. Prosegue, poi, facendo i complimenti a Ibra: “Quando ha giocato è stato determinante in campionato. Fa crescere i giovani, in campo ha qualità e atteggiamenti giusti, è diventato leader della squadra“. Conclude, commentando le scelte di Conte: “Sa cosa vuole, e quando ha lasciato l’Inter, lo ha fatto perché forse sta cercando qualcosa. Ha fatto un grande campionato. Ha giocato un calcio che ha costruito giorno dopo giorno. Adesso è libero di fare ciò che vuole“.

Shevchenko e gli Europei

L’ex calciatore rossonero è concentrato ad allenare l’Ucraina in vista degli Europei, una competizione in cui teme la Nazionale Italiana. Sheva ha detto: “Adesso sono molto impegnato in questo progetto con l’Ucraina, che porto avanti insieme all’amico Mauro Tassotti. Abbiamo fatto un buon lavoro e puntiamo ad ottenere un risultato all’ Europeo. L’Italia è una grande Nazionale, una squadra che può vincere l’Europeo: per me sarebbe un grande successo se riuscissimo a passare il turno. Gli Azzurri sono avversari che vorrei evitare, perché hanno una bella proposta di calcio e sono guidati da un grande allenatore“. Shevchenko commenta anche il suo girone europeo composto da Olanda, Macedonia e Austria. Ha, infatti, dichiarato: “Non ci sono avversari dal rendimento scontato nel calcio di oggi e sarà difficile affrontarle“.