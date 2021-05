LIVE Juventus-Napoli Femminile Serie A: cronaca e risultato in tempo reale

Clicca qui per aggiornare la diretta live Juventus Napoli femminile

1′ – TEMPO

Live Juventus Napoli Femminile: le probabili formazioni

JUVENTUS FEMMINILE (4-4-2): Giuliani; Lundorf, Salvai, Sembrant, Boattin; Cernoia, Pedersen, Rosucci, Hurtig; Girelli, Staskova. All.: Guarino.

NAPOLI FEMMINILE (4-3-3) Tasselli; Oliviero, Huynh, Árnadóttir, Cameron; Goldoni, Huchet, Errico; Cafferata, Nocchi, Hjohlman. All.: Pistolesi.

Live Juventus Napoli Femminile: ora e luogo del match

Sabato 8 maggio, alle ore 12:30, andrà di scena il match valido per la ventesima giornata del campionato femminile di Serie A tra Juventus Napoli. Le due compagini si sfideranno allo Juventus Training Center di Vinovo. La partita si terrà a porte chiuse viste le restrizioni derivanti dall’emergenza Coronavirus. Sarà possibile seguire la gara live e in diretta Tv su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT.

Live Juventus Napoli Femminile: come arrivano le due squadre

La Juventus Women si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate di campionato. La squadra guidata da mister Guarino ha vinto per 3-2 in casa contro la Roma e per 6-1 sempre in casa contro la Florentia. Il Napoli femminile si avvicina alla gara reduce da una sconfitta e una vittoria nelle ultime due uscite stagionali. Le azzurre hanno perso in trasferta contro il Milan per 4-0 ed hanno vinto in casa per 5-0 contro San Marino.