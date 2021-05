Mauricio Pochettino: rescissione con il Psg e clamoroso ritorno in Premier?

Mauricio Pochettino avrebbe informato la sua attuale squadra, il Psg, che vorrebbe rescindere il suo contratto. Per lui un possibile ritorno in Inghilterra, al Tottenham, o la Spagna come nuova destinazione.

Pochettino rescissione con il Psg

L’allenatore argentino ha comunicato al direttore sportivo del Psg che vuole lasciare il club francese. A scriverlo è il giornale Daily Mail, che rileva alcuni particolari sul futuro del tecnico. Pochettino è arrivato sulla panchina a gennaio 2021, ed ha un contratto che scade il 30 giugno 2022. Avrebbe informato il club della sua volontà di rescindere il suo contratto con l’attuale società, lasciare la Francia, e poter scegliere una nuova destinazione. Il direttore sportivo dei parigini, Leonardo, ai microfoni dell’emittente francese Europe 1, ha ribadito:“Mauricio Pochettino ha un contratto di due anni con il PSG e siamo molto felici”. Anche il fatto che non è riuscito a portare il titolo della Ligue 1 nella bacheca parigina, è stata una motivazione in più per farlo pensare all’addio della prestigiosa panchina del Psg. Infatti, a sottrarre il titolo alla squadra parigina è stata il Lille, che non riusciva nell’impresa da ben 11 anni.

Clamoroso ritorno al Tottenham?

Se Pochettino rescindesse dal Paris Saint-Germain, sarebbe libero di scegliere la destinazione più gradita per lui e per la sua famiglia. L’allenatore argentino è uno dei papabili successori alla panchina di Zinedine Zidane del Real Madrid, ma nel futuro imminente ci potrebbe essere un clamorosissimo ritorno in Inghilterra, al Tottenham. Ricordiamo che per Pochettino sarebbe un ritorno sulla panchina degli Spurs, che ha guidato dal 2014 al 2019, dove ha avuto ottimi risultati come il 2° posto in Premier League del 2016/2017. Gli Spurs, ricordiamo sono senza allenatore dopo l’esonero di Josè Mourinho, e l’interregno di Mason. Altro indizio del ritorno sulla panchina del Tottenham da parte di Pochettino, è stata una chiamata tra l’argentino a Harry Kane.