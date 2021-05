Milan-Benevento, probabili formazioni: Pioli recupera Ibra, tutti gli aggiornamenti

Al Giuseppe Meazza, per la 34esima giornata di Serie A, si gioca Milan-Benevento. Il match di sabato 1 maggio 2021 verrà arbitrato da G.Calvarese.

Il Milan arriva da due pesanti sconfitte, contro Lazio e Sassuolo, e dal secondo posto è scivolato in quinta posizione. Una situazione difficile per i rossoneri che dopo aver perso l’obiettivo scudetto, non hanno certezza di rientrare nemmeno nella qualificazione alla prossima Champions League. Una sfida delicata quella contro i Sanniti dove Pioli ritrova il suo leader: Ibrahimovic. Stesso discorso per Romagnoli che torna disponibile e dovrebbe partite da titolare, lasciando così rifiatare Tomori. A sinistra come trequartista dovrebbe uscire Rebic per lasciare posto a Leao, cambio provato durante l’ultimo allenamento. Calabria e Kjaer sono i dubbio, verranno valutati fino all’ultimo momento.

Il Benevento dopo una stagione ricca di risultati soddisfacenti, nell’ultimo periodo ha mollato la presa e, con un susseguirsi di risultati negativi, sta mettendo a rischio tutta la stagione. La formazione di Inzaghi non ha ancora raggiunto la salvezza, con i ko dell’ultimo periodo sono finiti dritti in zona retrocessione. Al momento sono al 18° posto con 31 punti. Serve una vera e propria impresa ai Sanniti, non solo oggi a San Siro, per tutte le 5 gare che restano. Inzaghi dovrà fare a meno di Sau, Foulon, Letizia, Tuia e Moncini. In attacco favorivo Iago Falque.

Milan-Benevento, probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Viola, Hetemaj; Iago Falque, Caprari; Lapadula. Allenatore: F. Inzaghi.