Sky risponde a Juric: “Sorpresi per l’aggressività”

Il post partita di Napoli-Verona è stato il teatro di un duro scontro tra Ivan Juric e il giornalista di Sky Massimo Ugolini: Juric non ha voluto rispondere alle domande di Ugolini, accusandolo di poco rispetto. Successivamente, alle ore 23.43 il Verona ha difeso il suo allenatore con un tweet:

Il Presidente #Setti e Hellas Verona FC, a tutela dei valori sportivi che anche in questa occasione hanno contraddistinto il Club, rimarca l’inopportunità delle domande rivolte in diretta al proprio allenatore nel post-partita di #NapoliVerona.#HVFC — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) May 23, 2021

La risposta del direttore di Sky Sport

La risposta di Sky Sport è arrivata nella mattinata del 24 maggio, tramite un comunicato scritto dal direttore Federico Ferri e apparso sul sito ufficiale: “Non so se siano state più sorprendenti la maleducazione e l’aggressività gratuite di Ivan Juric o il comunicato scritto dalla società pochi minuti dopo.” Sky ha poi riportato il testo integrale di quella che ha definito una “non-intervista”:

Ugolini: “Juric, lei è’ stato arbitro della qualificazione in Champions, il suo Verona. Un Verona diverso rispetto a quello che abbiamo visto nelle ultime settimane. Quanto è stato difficile…”.

(Juric interrompe, ndr)

Juric: “Subito una grande cagata”.

Ugolini:“Grazie molto gentile”.

Juric: “Bisogna portare rispetto… perché se non segui non puoi parlare così”.

Ugolini: “Io seguo, e…”

(Juric interrompe, ndr)

Juric: “Tu devi portare rispetto… perché vai a vedere le prestazioni e come ha giocato la squadra…non si fa cosi”.

Ugolini: “Vorrei finire di far la domanda…. “

(Juric interrompe, ndr)

Juric: “Non deve finire proprio niente. Con lei non parlo… Mi sembra mancanza di rispetto”.

Ugolini: (provando a fare la domanda): “Abbiamo visto il Verona con una carica…”(Juric interrompe, ndr)

Juric: “Ancora, ancora, manca di rispetto, manca di rispetto…”. E se ne va.

Durante l’intervista, anche il conduttore della trasmissione Fabio Caressa aveva provato a calmare Juric, spiegando che nessuno dei presenti voleva insinuare che il Verona si fosse impegnato soltanto nell’ultima giornata di campionato: nelle precedenti partite, i gialloblu avevano inanellato una serie negativa di risultati, mancando la vittoria per ben 8 partite consecutive e conquistando soltanto 3 punti sui 24 a disposizione.

Sky riporta le precedenti dichiarazioni di Juric

Nel comunicato, lo stesso Federico Ferri ha spiegato che la domanda di Ugolini era figlia del momento che stava attraversando il Verona: “Se Juric avesse lasciato terminare, avrebbe scoperto che il nostro giornalista gli stava per chiedere come avesse fatto a ritrovare il Verona migliore, dopo che nelle ultime partite i risultati non erano stati all’altezza della squadra fantastica che ha sfiorato l’Europa per lunghi periodi delle ultime due stagioni“.

Una domanda lecita secondo il direttore, soprattutto se riletta alla luce delle dichiarazioni rilasciate a Sky Sport il 13 maggio: “Quando una squadra come il Verona abbassa il livello d’attenzione non va da nessuna parte. Questa è una grande lezione per il futuro, siamo diventati perdenti nonostante nell’ultimo periodo si siano fatte ottime partite. Abbiamo perso quella cattiveria che ci aveva contraddistinto nella prima parte della stagione.”