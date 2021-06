Calciomercato Inter: individuato il nuovo portiere, primo contatto per acquistare il vice Lukaku

La dirigenza nerazzurra sta lavorando senza sosta per regalare al proprio allenatore, Simone Inzaghi, i rinforzi giusti per allestire una squadra competitiva in vista della prossima stagione.

Al netto delle cessioni che verranno effettuate (si parla di Hakimi al PSG o al Chelsea ed altri esuberi, ndr), Beppe Marotta ha sempre rassicurato i tifosi dell’Inter circa il mancato smantellamento della squadra campione d’Italia e la costruzione di una rosa forte per centrare gli obiettivi prefissati per la prossima stagione.

Calciomercato Inter: si punta a Silvestri come vice Handanovic e a Caicedo come vice Lukaku

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’Inter nelle ultime ore avrebbe alzato il pressing per portare a Milano Marco Silvestri, portiere in uscita dall’Hellas Verona. L’estremo difensore classe 1991 andrebbe a ricoprire in nerazzurro il ruolo di secondo portiere (con il nuovo arrivo Cordaz come terzo). L’Inter però darebbe importanti garanzie anche per giocare titolare visto quanto fatto nelle passate stagioni nel Verona. Silvestri ha solo un altro anno di contratto con i ‘gialloblù’ e la sua quotazione si attesta sui cinque milioni di euro.

Un altro importante tassello mancante nella rosa dell’Inter è quello del vice Lukaku. Secondo quanto affermato da Sportmediaset, la dirigenza nerazzurra ha iniziato il primo contatto con la Lazio per sondare il terreno e capire quante possibilità ci siano per portare Caicedo a Milano. Al momento c’è molta distanza tra le parti: l’Inter ha offerto circa 3 milioni, una cifra molto inferiore rispetto agli 8 chiesti dalla Lazio. Secondo Sportmediaset l’attaccante sarebbe ben felice di vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione e L’attaccante è spera quindi che la trattativa possa concludersi positivamente.