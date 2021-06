Calciomercato Inter: van de Beek arriva ad una sola condizione, Inzaghi incontra un suo pupillo…

Sono ore calde per il calciomercato dell’Inter sia sul fronte delle ‘entrate’ che in quello delle ‘uscite’. Se da un lato i nerazzurri stanno ultimando i dettagli per la cessione di Hakimi al PSG, dall’altro hanno acquistato Calhanoglu e si preparano a mettere a segno altri colpi importanti per completare la rosa in vista della prossima stagione. L’obbiettivo della dirigenza nerazzurra è quello di costruire una rosa che il prossimo anno possa essere competitiva in campionato e in Champions League.

Calciomercato Inter: ecco la condizione per arrivare a van de Beek, obiettivo Keita?

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, van de Beek rimane una tentazione per l’Inter. Ecco quanto riportato dal sito precedentemente citato: “Il centrocampista è in uscita dal Manchester United e piace da tempo al ds Piero Ausilio che però sonderà il terreno con i Red Devils soltanto per un’opzione in prestito“.

La Gazzetta dello Sport invece ha avanzato la possibilità di un ritorno in nerazzurro di Keita Baldé. Secondo la rosea ci sarebbe stato un incontro tra Inzaghi e Keita a Capri e l’ex calciatore della Lazio si sarebbe offerto di tornare all’Inter. Ecco quanto riportato dal Gds: “L’anno dell’oggettiva consacrazione del senegalese (nella stagione da titolare con Inzaghi sulla panchina della Lazio, ndr), che non è mai più riuscito a ripetersi su quei livelli. Insomma, tra i due c’è grande stima oltre che grande affetto e anche per questo che l’ormai ex attaccante della Samp si è proposto per un ritorno in nerazzurro“.