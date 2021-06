Interessanti prospettive nelle ultime ore per il calciomercato Juventus, scambio con l’Arsenal in vista per i bianconeri. Le difficoltà economiche che stanno attraversando i club di calcio di tutto il mondo, spingono a trattative amichevoli e convenienti tra le società. Un modo avvincente per far fronte alla crisi.

Calciomercato Juventus, scambio con l’Arsenal: Ramsey per Bellerin

Iniziano le prime fasi di calciomercato che aprirà ufficialmente giovedì 1 luglio 2021. La Vecchia Signora, con l’inserimento del neo allenatore, Max Allegri, si guardai intorno per migliorare il proprio organico. Secondo le ultime indiscrezioni riportate sul quotidiano Sport, lo scambio tra i due club è vicino, ma soprattutto è davvero interessante.

Il club inglese dopo la deludente stagione e le difficoltà economiche che ha subito è costretto a rinunciare a qualche giocatore importante o che non rientra nei propri progetti. Il quotidiano Sport ci informa anche che queste due squadre sarebbero interessate a un baratto per giocatori che non sembrano entrare nei piani dei propri tecnici per il prossimo anno. E sarebbero Héctor Bellerin , terzino destro spagnolo di 26 anni che piace da sempre alla società piemontese. Agli inglesi andrebbe invece Aaron Ramsey, centrocampista gallese di 30 anni che, qualora avvenisse il suo cambio di scenario, ritornerebbe all’Emirates Stadium. Questo giocatore quindi interessa molto alla squadra londinese perché è stato un tassello fondamentale fino alla sua partenza.

Un ritorno importante quello di Ramsey che alla Juventus non ha avuto modo di brillare allo stesso modo. L’addio sembra quasi certo per il gallese che in ogni caso avrebbe difficoltà a trovare spazio nel progetto di mister Allegri.