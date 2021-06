Calciomercato Roma: Il Barcellona piomba su Pellegrini

Dalla Catalogna parlano di una trattativa ufficiale per Pellegrini al Barcellona, uno scambio che potrebbe stravolgere il calciomercato Roma.

Sirene spagnole per Lorenzo Pellegrini

Criticato in patria, e apprezzatissimo fuori le mura capitoline. Sarebbe questo il destino per Lorenzo Pellegrini, cui non è bastata la sua migliore stagione in carriera giallorossa per mettere tutti d’accordo. Nella stagione ha totalizzato 11 goal e 10 assist, e ciò ha calamitato su di lui le attenzioni di molti club europei. Sul centrocampista è piombato prepotentemente il Barcellona, come scritto dal quotidiano Mundo Deportivo. Il club spagnolo ha individuato nel numero 7 giallorosso il rinforzo ottimale per la sua mediana, e avrebe presentato un’offerta al club di Friedkin dopo che pare sia sfumato l’arrivo alla corte di Koeman di Georginio Wijnaldum. Il numero 5 del Liverpool ha accettato l’offerta faraonica del PSG. Il quotidiano spagnolo sottolinea che tanto la scadenza del contratto del giocatore nel giugno del 2022 quanto una clausola di “soli” 30 milioni di euro sono un’occasione ghiotta per strapparlo alla Roma e portarlo in Catalogna. E però, il Barcellona, che non vorrebbe arrivare a pagare tutta la clausola rescissoria, preferirebbe inserire nella trattativa Clément Lenglet. Il difensore francese sarebbe un ottima contropartita per Mourinho, visto che è sempre alla ricerca di un difensore per puntellare la sua difesa.

Sorpresa Atalanta: scippo alla Roma?

L’Atalanta potrebbe essere la sorpresa dell’ultimo minuto. Secondo il portale iberico spagnolo Mundo Deportivo, la società di Gasperini ha un’opzione per acquistare il centrocampista giallorosso per una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro.