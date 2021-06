Cessione Salernitana, Gravina a Lotito: “Massima trasparenza, seguire le regole”. Il presidente della Lazio dovrà cedere la Salernitana dopo la promozione in A, valida dalla prossima stagione. Poco più di venti giorni per cedere la Salernitana. Claudio Lotito, patron dei campani e numero uno della Lazio, ha infatti tempo fino al 25 per definire la cessione del club ad un nuovo acquirente. Come noto, infatti, un presidente non può avere due società nella massima serie.

Cessione Salernitana, Gravina: “Massima trasparenza, seguire le regole”

A proposito di tale questione ha parlato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Intervistato da Il Messaggero, ha ribadito come sia necessaria la cessione in seguito alla promozione del club campano in Serie A, in seguito al secondo posto ottenuto nella B 2020/2021: “Lotito genera contraddizioni? Non amo personalizzare. A Lotito riconosco l’impegno attivo nel mondo del calcio e la sua scaltrezza. Sulla Salernitana però lo dico chiaro e tondo: la cessione della Salernitana dovrà avvenire nel rispetto delle regole, senza strane interpretazioni delle norme. Chi vuole bene alla Salernitana sa di cosa parliamo”.

Anche Angelo Fabiani, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato della cessione. Il direttore sportivo della Salernitana è fiducioso: “Una soluzione si troverà. Al momento ce ne sono tre. La vendita a un fondo, la vendita quote a un privato e un trust subordinato alla vendita, forse la più probabile. Vi lavorano professionisti interfacciandosi con la Figc, credo che in dieci giorni si possa arrivare a dama”.