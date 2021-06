Cristiano Ronaldo, Ali Daei rivendica i gol: “Ho segnato 111 gol e non 109”

Cristiano Ronaldo, Ali Daei attaccante iraniano fa alcune affermazioni in cui ufficializza di aver segnato 2 reti in più rispetto all’attaccante portoghese. Durante un intervista ad As, Daei afferma: “Mi aspettavo che fosse Cristiano a battere il mio record, in realtà io ho segnato 111 gol, ma non importa più“. Accade dopo la doppietta segnata alla Francia da CR7, il mondo celebra l’attaccante portoghese e il suo straordinario percorso in carriera. Oggi risulta il miglior marcatore nella storia delle Nazionali, in teoria, eguagliando il record di Daei.

Cristiano Ronaldo, Ali Daei: quali sono i numeri ufficiali?

Il mondo celebra l’attaccante e il suo straordinario percorso in carriera, il calciatore raggiunge quota 109 gol eguagliando il record dell’iraniano. Quest’ultimo dopo aver apprezzato il percorso di Ronaldo, ne celebra le gesta. Poi ci ripensa! A quanto sembra, quest’ultimo afferma di aver raggiunto quota 111 gol, per cui 2 gol in più a CR7. Si riferisce ai gol realizzati da Daei contro l’0limpica dell’Afghanistan per i Giochi Asiatici 2002.

Due reti non conteggiate per Daei

Le due reti non vennero conteggiate a livello ufficiale, la partita non è stata disputata tra selezioni maggiori. Le parole di AliDaei: “Per come gioca Cristiano e per il livello di forma in cui si trova, sono sicuro che segnerà molti più gol sì, credo fermamente che Ronaldo meriti di raggiungere questo record. Per un giocatore come lui raggiungere il mio record è come se fosse un altro record per me. È un orgoglio. Cristiano ha detto che ero un idolo? Penso che sia molto umile da parte sua riferirsi a me in questo modo, gli sono molto grato“.