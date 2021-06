Da Xhaka a Szczesny il mercato di Mourinho passa per Euro2020

Mourinho è atteso a Roma a giugno: la presentazione avverrà al Colosseo o all’Olimpico. Per ora, comunque, si sta pensando a formare la possibile squadra che potrebbe portare alla conquista dello scudetto.

Da Xhaka a Szczesny il mercato passa dagli Europei

La stagione dell’amore per la Roma e per lo Special one è stata la primavera, ma, per costruire le basi del rapporto, è all’estate che bisogna guardare. Ed è sempre nella finestra di mercato estiva che il club giallorosso farà nascere il progetto del portoghese. In questo scenario, gli Europei costituiscono un’incognita: la competizione potrà diventare alleata o nemica della società giallorossa. Prima dell’inizio di Euro2020 e del lievitare dei prezzi dei giocatori, i Friedkin vorrebbero regalare un top player a Mourinho. Il nome del predestinato è Granit Xhaka, che ha già mandato segnali sia all’Arsenal che alla Roma. Il cartellino del giocatore svizzero si aggira sui 20 milioni di euro. La società capitolina ne offre 15 più bonus. Come contropartita tecnica potrebbero rientrare nell’affare Diawara o Under, considerati ai margini del progetto Mou. Le trattative, i Friedkin vorrebbero chiuderle entro due settimane, per non ripetere gli errori del passato: Nzonzi 30 milioni, e Olsen il cui prezzo si alzò dopo essere stato fra i migliori con la Svezia. Il centrocampista dell’AZ, Koopmeiners, piace tantissimo a Trigoria e a Mourinho, ma ha già addosso gli occhi di mezza Europa. Se le sue prestazioni agli Europei dovessero risultare ottime, il suo prezzo lieviterà sicuramente. Per ora il cartellino del gioiello dell’AZ vale 20 milioni. Szczesny potrebbe tornare a vestire i panni giallorossi, dopo le stagioni 2015-2017.

Under e Kluivert, dove andranno?

Gli europei possono essere fonte di guadagno per le casse giallorosse. Molti giocatori sfrutteranno l’occasione offerta dalla competizione per mettersi in mostra. Kluivert (a bilancio per 8 milioni e mezzo) ha trascinato l’Olanda U21 alle semifinali; su di lui è forte l’interesse del Lipsia, squadra dove Justin ha già giocato quest’anno. Olsen (4 milioni e mezzo a bilancio) potrebbe rimanere all’Everton.