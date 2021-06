Donnarumma al PSG, stamattina le visite mediche

Questione di pochissimo tempo per l’ufficialità di Donnarumma al Paris Saint-Germain. Durante la mattinata il portiere classe 1999 ha svolto le visite mediche di rito presso l’Ospedale Sant’Andrea, a Roma, grazie al giorno di riposo che Mancini ha meritatamente concesso dopo la conquista della vetta del girone agli Europei 2020, con la relativa qualificazione degli azzurri agli ottavi di finale. Il portiere di Castellammare è stato accompagnato dal team manager Gianluca Vialli e dal Dottor Ferretti, medico ufficiale della Nazionale e primario dell’Ospedale Sant’Andrea.

Donnarumma al PSG, gli ultimi dettagli

Il portiere Gigio Donnarumma, d’accordo con il suo agente Raiola, avrebbe finalmente trovato l’accordo con il Paris Saint-Germain. Gigio arriverò al PSG a parametro zero, subito dopo la scadenza del contratto che lo tiene ancora per poco agganciato al Milan. Sarà legato alla squadra francese per cinque anni, con 60 milioni totali, fino a Giugno 2026. Un ingaggio da capogiro: 12 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi, proprio come voleva Mino Raiola. Mancano ormai poche ore alla firma ufficiale e l’estremo (ormai quasi ex) difensore rossonero sarà a tutti gli effetti il portiere del PSG. Gigio lascia il Milan dopo lunghi 8 anni, con cui ha collezionato 251 presenze totali, di cui 215 in Serie A. Un addio al veleno che non lascerà indifferenti i tifosi rossoneri.