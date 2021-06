Dopo aver passato brillantemente la fase a gironi chiudendo al primo posto del Gruppo C, l’Olanda si prepara ad affrontare agli Ottavi di Finale di Euro 2020 la Repubblica Ceca che è arrivata terza nel Gruppo D. Olanda-Repubblica Ceca si prospetta un match interessante e spettacolare tra due Nazionali che hanno espresso un buonissimo calcio nella fase a gironi di questo torneo. Chi passerà il turno affronterà una Nazionale tra Galles e Danimarca. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su dove vedere Olanda-Repubblica Ceca, streaming e diretta tv in chiaro RAI?

Dove vedere Olanda-Repubblica Ceca, streaming gratis e diretta tv in chiaro RAI?

Il match Olanda-Repubblica Ceca, valido per gli Ottavi di Finale di Euro 2020, si giocherà allo Stadio Ferenc Puskas di Budapest (Ungheria) a partire dalle ore 18.00 di Domenica 27 Giugno 2021. La partita tra Olanda e Repubblica Ceca verrà trasmessa in diretta tv da Sky, più specificatamente su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Gli abbonati a Sky potranno seguire Olanda-Repubblica Ceca in streaming gratis su SKY GO, applicazione disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. L’ottavo di finale di Euro 2020 sarà inoltre trasmesso su NOW TV. A breve sapremo se Olanda-Repubblica Ceca verrà trasmessa in diretta tv in chiaro dalla RAI.