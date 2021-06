Due milioni di fan social per il World Padel Tour!

Il World Padel Tour ringrazia dalle pagine del sito ufficiale e festeggia i due milioni di fan. La crescita del Padel non è solo un fenomeno nostrano ma sta entusiasmando milioni di appassionati in tutto il mondo che hanno iniziato ad interessarsi e a seguire le gare, a volere più informazioni possibile anche attraverso i social. Così i fan del World Padel Tour hanno raggiunto il ragguardevole numero tra tutte le piattaforme utilizzate. Una cifra che è raddoppiata in un tempo di poco superiore ai 12 mesi. Il World Padel Tour è un circuito internazionale che racchiude 13 tappe, giocate prevalentemente in europa, più la finale. Iniziato a Madrid la prima settimana di aprile si concluderà nella stessa città spagnola nel mese di dicembre. Ogni tappa dura una settimana con turnidi preeliminatorie ed eliminatorie prima di entrare nel clou delle gare che sanciranno la coppia vincitrice.

Ogni incontro offre colpi spettacolari, divertimento e, per chi pratica il padel, anche la possibilità di studiare tattiche e strategie. Forse è proprio per questo motivo che il canale ufficiale YouTube del World Padel Tour ha raggiunto in poco tempo quasi 500mila iscritti. Il canale è il luogo dove è possibile vedere le dirette, rivedere tutte le fasi salienti, gli highlights e i colpi imperdibili dei grandi campioni. Ma anche il posto dove vedere le interviste e trovare tutte le curiosità. Un modo diverso di seguire uno sport che solo ora sta iniziando a ricevere le attenzioni dei grandi network TV. In Italia è Sky a trasmettere le partite del circuito.

Canali social del World Padel Tour

Il World Padel Tour utilizza tutti i canali social maggiormente frequentati. Quello che ha raggiunto più follower, si legge nel comunicato, è Instagram che ha superato i 530 mila fan con un gran numero di storie pubblicate per ogni torneo. Anche la pagina Facebook cresce con un andamento costante, è su twitter che si possono trovare le informazioni più complete come i risultati live degli incontri. Non poteva mancare Tik Tok dove vengono postati i colpi più spettacolari, in perfetta sintonia con l’utilizzo del canale social dove i fan sono 445.000 Ci fermiamo qui? No perchè il World Padel Tour è anche su Twitch, più comodo per seguire gli appuntamenti del calendario, su Linkedin con una veste più professionale in cui le connessioni riguardano prevalentemente l’azienda che c’è dietro lo spettacolo e infine Telegram con un canale aperto di recente. Insomma una grande famiglia che continua a crescere nei numeri, in tutto il mondo.

