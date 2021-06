Per gli Europei Italia già agli ottavi, le possibili avversarie degli Azzurri sono diverse. Molto dipende anche dai risultati dell’ultima gara. In base al piazzamento finale dopo la terza gara, primo o secondo posto in classifica, la formazione di Roberto Mancini ha la possibilità di beccare alcune squadre “fattibili” altre un po’ meno, in quanto più forti. Ma quali sono le possibili avversarie dell’Italia agli ottavi?

Europei, Italia già agli ottavi: le possibili avversarie degli azzurri

All’Italia per non perdere la testa della classifica basterà non perdere contro il Galles nella gara che si terrà domenica 20 giugno. Ultima sfida della fase a girone. Se l’Italia arriva prima in classifica, sfiderà una delle seguenti squadre sabato 26 giugno a Londra: Austria, Olanda, Ucraina e Macedonia del Nord. La classifica attuale del girone C, dopo il primo turno: Austria 3, Olanda 3, Ucraina 0, Macedonia del Nord 0.

Se gli Azzurri dovessero concludere la fase a gironi in seconda posizione, allora la situazione cambia. In questo caso l’Italia affronterà agli ottavi la seconda classificata del girone B sabato 26 giugno alle ore 18 ad Amsterdam. Quindi, una tra Belgio, Russia, Finlandia e Danimarca.

Considerando quanto visto fino ad oggi e le doti tecniche anche del ct Roberto Mancini, la nostra Nazionale non dovrebbe avere grossi timori nell’affrontare nessun avversario. Il 3-0 rifilato alla Svizzera, così come quello rifilato alla Turchia, dimostrano quanta qualità e quanta voglia di vincere c’è in questo gruppo. Considerando le possibili squadre da affrontare, meglio che la formazione guidata da Mancini arrivi prima in classifica.