Francia, Giroud mirino Milan: “Non sono finito, ho l’ambizione di un 20enne”

FRANCIA – l’attaccante del Chelsea Olivier Giroud è nel mirino del Milan, parla del suo rapporto con Benzema ai microfoni de Le Figaro: “Non sono finito, tutt’altro. Ho 35 anni, ma l’ambizione di un ragazzo di 20 anni. Mi concentro sul campo e su quello che devo fare, voglio sempre di più: vincere e nient’altro”. Il Milan inizia ad avere delle priorità sotto l’aspetto mercato, dopo l’addio di Donnarumma e Calhanoglu sarà importante trovare subito un attaccante. Sotto questo aspetto non si potrà sbagliare. Giroud e il Milan non sono mia stati così vicini.

Francia, Giroud rassicura i tifosi del Milan

Le parole di Olivier tranquillizzano i tifosi del Milan, negli ultimi giorni sono stati definiti i dettagli che legherebbe il giocatore francese al club rossonero. Sono 3,5 milioni spettanti al giocatore a stagione, più bonus per 2 anni: “Contate su di me, il nonno non è morto!”

Messaggio a Benzema

Messaggio diretto a Benzema, che gli ha soffiato la maglia da titolare nella Francia: “Le dichiarazioni che faceva su di me mi facevano sorridere, anzi soprattutto ridere. La presi bene all’epoca e oggi ancora di più. Anche qui, bisogna saper perdonare e non portare rancore. La mia fede mi permette di essere in pace. Se vinciamo gli Europei, andremo entrambi a festeggiare su una pista di go-kart, sarà una bella foto. La squadra ha una grande forza offensiva e io ho una carta da giocare perché non ci sono giocatori simili al mio profilo. Sono qui per rispondere e contribuire come posso“.