Inter: Hakimi-Paris Saint Germain ai dettagli

Dopo un silenzio di circa una settimana, il Paris Saint-Germain ha deciso di passare dalle parole ai fatti con l’Inter per Hakimi. Emissari del club francese sono arrivati questa mattina in Italia per accelerare, e la trattativa sta correndo sui binari giusti.

Hakimi-Paris Saint Germain ai dettagli

Sono ore decisive per il passaggio dell’esterno marocchino al Psg, e la sua volontà potrebbe risultare decisiva per la chiusura della trattativa. Come riportato da Sky Sport, l’offerta del Psg per il cartellino del giocatore della società nerazzurra è di 65 milioni, l’Inter ne chiede 70 solo cash. Il club meneghino ha individuato in Hakimi il principale asset per poter fare cassa e riuscire nell’intento, palesato dal presidente Zhang, di chiudere il mercato con un attivo di minimo 80 milioni di euro. Il dialogo tra i due club per l’esterno marocchino continua, sperando in un ulteriore rilancio da parte dei transalpini o di un’altra concorrente: Chelsea in testa. Non sarà l’unico trasferimento sull’asse Milano-Parigi: è infatti atteso l’annuncio ufficiale di Gianluigi Donnarumma dopo aver sostenuto le visite mediche con il club parigino, in vista della firma sul contratto che lo legherà al Psg per i prossimi cinque anni.

L’offerta del Chelsea

Il Chelsea a sopresa entra in gamba tesa tra il Psg e Hakimi. In segreto la società di Londra si sta muovendo per portare l’esterno alla corte di Thomas Tuchel, ed avendo vinto la Champions League, potrebbe stuzzicare molto la fantasia di Achraf Hakimi ad accettare un eventuale trasferimento. L’offerta è di 55 milioni piu Marcos Alonso come contropartita tecnica.