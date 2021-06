Tutti in fermento per l’Europeo che domani prenderà il via con il match d’esordio della nostra Italia. Intanto c’è chi si occupa di calciomercato, come l’Inter, incontro con l’agente del difensore del Chelsea: Emerson Palmieri.

La società nerazzurra eseguirà alcuni cambi nella propria rosa. Uno degli addii più chiacchierati è quello di Hakimi, sempre più lontano da Milano. Sul difensore marocchino diversi club europei, tra questi soprattutto Chelsea e PSG. Per sostituire quello che è stato uno dei perni principali della formazione di Antonio Conte, che ha portato a Milano il 19esimo scudetto, è proprio Achraf Hakimi.

Nel momento in cui l’ex Borussia Dortmund e Real Madrid andrà via da Milano sarà necessario che avanzi un nuovo giocatore. Dal Chelsea, come sappiamo, è in uscita Emerson Palmieri. Il giocatore sembrava vicino al Barcellona, ma nulla è ancora concluso, nessuna intesa trovata tra le parti, ma c’è una novità nelle ultime ore. L’agente del terzino brasiliano, secondo Gianluca Di Marzio, ha già incontrato nientemeno che i dirigenti della squadra lombarda. Pur tenendo conto che il Real Betis possiede parte dei suoi diritti, una vendita congiunta dovrebbe essere redditizia per tutte le parti.

Emerson Palmieri, classe 1994, è un giocatore brasiliano naturalizzato italiano. Gioca nel Chelsea con il quale ha un contratto che lo lega fino al 30 giugno del 2022. I Blues lo hanno prelevato nel 2018 dalla Roma ad una cifra di 20 milioni di euro più 9 di bonus andati nelle casse giallorosse. Il valore attuale del difensore è di 12 milioni di euro.