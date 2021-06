La Lista di Mou: Xhaka a un passo, Rui Patricio il prescelto

Calciomercato e Roma: una telenovela che terrà banco tutta l’estate. Mourinho vuole avere fin da subito una squadra competitiva, e ha già incaricato Pinto di acquistare diversi giocatori. Vari profili valutati tra cui Xhaka, Belotti e Rui Patricio.

Calciomercato Roma: Xhaka a un passo

Deal Done o quasi. Il 6 luglio la Roma si radunerà a Trigoria; per quella data lo Special One conta di avere parte dei rinforzi, di cui due sono in dirittura d’arrivo. Entro il week end, dovrebbero arrivare per Xhaka la fumata bianca e l’annessa firma sul contratto, firma che lo legherà alla società giallorossa. Lo svizzero ha già detto sì. Si sta allenando al Tre Fontane, in attesa del lieto fine della telenovela tra Arsenal e Roma. I Gunners hanno dapprima rifiutato un’offerta di 15 milioni di euro da parte della Roma, poi le parti si sono avvicinate in serata: l’accordo si troverà a 18 milioni di euro, bonus facili inclusi. Il giocatore svizzero guadagnerà, per i prossimi quattro anni, 2,5 milioni di euro all’anno.

Il portiere è scelto da Mou: Rui Patricio

Il portiere resta uno dei nodi da sciogliere al più presto per i giallorossi. Mourinho ha scelto un suo connazionale portoghese per difendere i pali della porta giallorossa: Rui Patricio. Il portiere scuderia Mendes ha un contratto con il Wolverhampton che scade nel 2022 e viene valutato circa 11 milioni di euro. La Roma spera di acquistarlo per 7/8 milioni di euro.