Il calciomercato è sempre più vicino, con l’avvio ufficiale giovedì 1 luglio 2021 le società di tutta Europa stanno già scaldando i motori per le trattative. Numerosi i club che dovranno rivoluzionare l’organico per ricominciare con nuove prospettive la prossima stagione, tra questi i Blaugrana. Il club spagnolo ha stilato la lista con Koeman, e nasce una difficoltà per il Milan, attenzione pericolo Barcellona per il difensore Romagnoli.

Nella lista degli interessi del Barcellona spunta anche il nome di Alessio Romagnoli, difensore centrale del Milan. L’ex Sampdoria è legato al Club di Via Aldo Rossi fino al giungo del 2022, ma non ci sarebbero problemi per gli spagnoli. La società catalana cerca di dare un nuovo volto alla sua trama difensiva. Dopo aver acquisito il giovane difensore Eric García, il direttivo va alla ricerca di un secondo difensore centrale che possa occupare lo spazio che, in teoria, sarà lasciato libero dal francese Samuel Umtiti.

I nomi dei giocatori che potrebbero sostituire Umtiti sono tanti, da Matthijs de Ligt, a Pau Torres o Jules Koundé. Purtroppo per il Barcellona questi risultano essere intoccabili, per questo nelle ultime ore si sta facendo strada un’opzione più abbordabile, quella dell’italiano Alessio Romagnoli. L’indiscrezione riportata da Mundo Deportivo rivela che Romagnoli potrebbe arrivare facilmente, l’intesa con il Milan prevede anche l’arrivo di un giocatore a Milanello: Junior Firpo.

Il Barcellona è attratto dal difensore italiano soprattutto per la sua versatilità, in quanto può essere utilizzato anche sulla fascia sinistra. Negli ultimi mesi l’interesse per Romagnoli in Europa è salito, oltre al Barça, anche Tottenham, PSG e United hanno mostrato interesse.