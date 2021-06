Mourinho a Roma, venerdì sarà a Trigoria per il suo rito scaramantico

Attesa finita per l’arrivo di Mourinho a Roma. Lo Special One approderà nella Capitale venerdì, visiterà Trigoria, conoscerà tutti i dipendenti del Bernardini e, ovviamente, entrerà per la prima volta nel suo nuovo ufficio romano. L’allenatore è un uomo scaramantico. Come per le altre squadre allenate, anche per la Roma farà il suo rito portafortuna. Sarà davvero di buon auspicio e regalerà gioie e trofei ai giallorossi?

Mourinho a Roma, tutto pronto a Trigoria per il suo arrivo

Il Mourinho Day è arrivato. Venerdì 2 luglio, infatti, Mourinho giungerà a Roma e conoscerà la realtà giallorossa. La prima fermata dello Special One sarà a Trogoria. L’allenatore visiterà il centro sportivo e, come è abituato a fare a mano a mano, conoscerà tutti i dipendenti, dagli steward ai magazzinieri. L’arrivo al Bernardini sarà l’occasione per salutare di nuovo i Friedkin e per aprire per la prima volta la porta del suo nuovo ufficio. Il suo studio ha una posizione strategica. Si trova, infatti, accanto a quello dei Friedkin e affaccia sui campi di Trigoria.

Dalla settimana prossima partirà al ritiro a Trigoria e in seguito ci sarà la presentazione, evento attesissimo che sarà seguito da tutta Europa.

Il rito scaramantico di Mourinho

Il lavoro dello Special One non può iniziare se prima non svolge il suo rito scaramantico. Come è solito fare, anche nelle altre squadre che ha allenato, Mourinho bacerà la maglia della Roma, la accarezzerà, la bacerà di muovo, farà due volte il segno della croce e concluderà con un bacio rivolto al cielo. Il rito dell’allenatore portoghese sarà così fortunato da portare vittorie e trofei alla Roma, tanti o di più dell’ultima avventura italiana di Mou? I nerazzurri non dimenticano.