Ranking WTA aggiornato al 25-06: Camila Giorgi con la semifinale di Eastbourne balza al 62º posto

Camila Giorgi compie l’impresa di battere la numero 4 del Mondo Sabalenka (7-6, 0-6, 6-4) nei quarti di Eastbourne (Regno Unito) e accede alle semifinali di quest’oggi alle ore 12:00, dove se la vedrà con la numero 27 del ranking (ex n.20), l’estone Kontaveit.

Nell’incontro di ieri dopo aver combattuto e vinto il primo set con la bielorussa (molto fallosa) per 7-6, ha ceduto di schianto nel secondo, perdendolo in meno di mezz’ora per 6-0. Nel terzo set ecco la Giorgi che non t’aspetti capace di rimontare dall’1-3 al 4-3, dove la sua grinta ed i molteplici errori dell’avversaria, le consegnano una vittoria (insperata alla vigilia) dopo 2 ore e 21 minuti di gioco.

In questa competizione la nostra portacolori ha battuto nel primo turno un’altra top teen come la Pliskova, ed è per questo motivo che tutti gli appassionati del tennis italico stanno sperando in un successo della marchigiana, nata da papà italo-argentino e da mamma italiana, che la riporterebbe intorno alla 46ª posizione. La sua migliore classifica è stata la 26ª piazza nel 2018, quando raggiunse i quarti di Wimbledon e vinse il torneo di Linz; successivamente, in seguito a vari infortuni, precipitò alla 100ª.

Venendo dalle qualificazioni, in cui ha battuto quasi tutte avversarie meglio posizionate in classifica, la Giorgi ha già giocato 5 incontri e l’unico handicap potrebbe essere la stanchezza, incrociamo le dita e forza Camila!

Il Ranking

Restano pressochè invariate le prime 10 posizioni, fatta eccezione della Pliskova, che dalla prossima settimana scenderà al 13º posto. La giapponese Osaka insidia la capoclassifica Barty . Simona Halep è in terza posizione e precede la Sabalenka. Al 5º posto la Svitolina mantiene un piccolo margine sulla Kenin, 6ª. La canadese Bianca Andreescu è settima davanti a Serena Williams ottava. Chiude il lotto delle migliori il duo formato da Iga Swiatek e Belinda Blencic, rispettivamente 9ª e 10ª.

Classifica migliori 20

1) Barty

7.875 punti

2) Osaka

7.346 pt.

3) Halep

6.330 pt.

4) Sabalenka

6.195 pt.

5) Svitolina

5.835 pt.

6) Kenin

5.640 pt.

7) Andreescu

5.321 pt.

8) S. Williams

4.931 pt.

9) Swiatek

4.465 pt.

10) Bencic

4.205 pt.

11) Kvitova

4.165 pt.

12) Muguruza

4.045 pt.

13) Pliskova

3.915 pt.

14) Azarenka

3.905 pt.

15) Brady

3.840 pt.

16) Mertens

3.685 pt.

17) Krejcikova

3.683 pt.

18) Sakkari

3.480 pt.

19) Pavlyuchenkova

3.300 pt.

20) Rybakina

3.123 pt.

Le italiane

62) Giorgi

1.410 pt.

88) Paolini

958 pt.

98) Trevisan

841 pt.

105) Errani

755 pt.

108) Cocciaretto

745 pt.

173) Gatto Monticone

425 pt.

209) Di Giuseppe

337 pt.

244) Pieri

283 pt.

248) Bronzetti

274 pt.

279) Turati

247 pt.

290) Di Sarra F.

234 pt.