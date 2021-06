Serie A spezzatino, cambiano gli orari in serie A

Rivolta dei tifosi sui social, la maggior parte non è d’accordo

Come ben sappiamo, la piattaforma Dazn per i prossimi 3 anni, avrà i diritti per le partite del campionato di Serie A, con le 10 partite del massimo campionato italiano in diretta.

Da ieri, trapela, la notizia, che la contemporaneità delle gare, non ci sarà più. La potenza degli sponsor, delle pubblicità, sta avendo la meglio sull’affetto dei tifosi. Senza gli introiti delle televisioni, il calcio muore, ed anche i tifosi e gli appassionati dello sport più diffuso al mondo ci sono rimasti male.

Altro che spezzatino! Sarebbe diviso ad iniziare dal sabato con quattro partite 14.30-16-30-18.30 e 20.30; poi la domenica dalle 12.30 fino alle 20.30, per poi finire con il posticipo del lunedì delle 20.30.

Sui social è scoppiato un polverone, con la nostalgia di un calcio che non è più come una volta, l’attesa della contemporaneità, oppure battute ironiche, con “gli aumenti dei divorzi nelle famiglie”.

Una volta si diceva, che il “calcio è del popolo, è della gente”, beh, dopo questa ipotesi, sembra che il calcio è delle tv, e degli stadi, che siano pieni o vuoti non importa a nessuno.

Lunedì ci sarà l’incontro e sarà una giornata piena di tensione, sembra però che la maggior parte sia già d’accordo. Sembra che sia un problema anche di natura strettamente tecnica, dovuto al fatto che Dazn è una piattaforma streaming, che non avrebbe la possibilità di trasmettere le gare in diretta.