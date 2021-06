SerieA, sottosegretario Costa: “Ad agosto la Serie A ripartirà col 25% del pubblico”

Buone notizie per la prossima stagione di Serie A, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa annuncia un importante cambiamento. Direttamente ai microfoni di Radio Punto Nuovo Sport Show: “Ci sarà una graduale progressione nelle settimane successive con un incremento percentuale. Ne abbiamo parlato questa mattina con il ministro Speranza e per la prossima stagione vi posso dare la notizia che partirà dal 22 agosto con il 25% di pubblico in presenza. Ci sarà una graduale progressione nelle settimane successive con un incremento percentuale”.

Serie A, sottosegretario Costa: “Senso di responsabilità”

Il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute nel Governo Draghi, prosegue l’intervista a Punto Nuovo Sport Show: “Ci vuole prudenza, senso di responsabilità, ma non è mai mancato nei cittadini italiani. Non vedo alternative a Londra per le gare finali di Euro 2020, da cittadino europeo mi auguro che tutto rimanga così: sarebbe un bene per tutti che non ci siano situazioni complicate in Europa. In Inghilterra la condizione è più complessa rispetto a qualche settimana fa. È indubbio che il nostro Paese si trovi in una situazione favorevole dal punto di vista dei dati epidemiologici. Si sta tornando gradualmente alla normalità e dobbiamo continuare a vaccinarci“.

Nella fase finale dell’intervista il sottosegretario aggiunge qualche commento sulla situazione dell’Italia a Euro 2020: “Nazionale? Straordinario il grande spirito di gruppo, c’è un’analogia con la lotta alla pandemia. Questo solido spirito lo si ritrova nella Nazionale con un grande merito a Mancini“.