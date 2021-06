Zhang incontra Sala ed assicura continuità all’Inter

Zhang incontra Sala. Il summit, tenutosi nei giorni scorsi, è stato importante per chiarire le posizioni del Comune e della società nerazzurra, sul tema dello stadio. Nei mesi precedenti, infatti, vi era stata un’aspra polemica tra il primo cittadino milanese e la proprietà cinese. Il Sindaco aveva annunciato che l’iter amministrativo per la costruzione dell’impianto era stato bloccato, a causa della mancanza di chiarezza sul futuro dell’Inter.

Zhang incontra Sala: lo stadio al centro della riunione

L’aspetto su cui Sala insiste è che, per concedere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del nuovo stadio, l’Inter ha bisogno di una continuità. La pesante situazione finanziaria della Beneamata, infatti, ha creato seri dubbi sulla solidità finanziaria dei nerazzurri. Crisi dei bilanci che è stata, in base alla versione ufficiale, anche il motivo scatenante del divorzio con Antonio Conte. Ma gli emissari della società presentatisi a Palazzo Marino (Zhang padre e figlio e l’amministratore delegato finanziario Alessandro Antonello) hanno dato grandi rassicurazioni sul futuro. La presidenza del club, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha garantito che resterà nel sodalizio nel medio-lungo periodo. Al termine della riunione è stato raggiunto un obiettivo importante: continuare il dialogo. L’opera sportiva, viene considerata di importanza cruciale per la ripresa economica della città.